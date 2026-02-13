«Может быть, и у нас получится»: Пересильд призвала беречь душу в сложное время

Актриса сказала свое пронзительное слово на премьере фильма о подвиге работников Ленинградского зоосада в блокадные годы ВОВ.

Юлия Пересильд сравнила испытания времен ВОВ с буднями сегодняшней России

Свою речь на премьере фильма «История спасения бегемота по имени Красавица» заслуженная артистка России Юлия Пересильд начала с колыбельной военных лет и сравнила подвиг советских граждан с испытаниями, которые страна проходит в наши дни. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

«Крутится, вертится шар голубой, спи мое солнышко, глазки закрой. Пусть тебе снятся хорошие сны — мирное небо Советской страны», — пропела актриса.

Пересильд пожелала зрителям премьеры приятного просмотра.

«И, наверное, самое главное, для меня про что это кино — что как-то умудрились наши прабабушки и прадедушки спасти свои души в то страшное время. Может быть, и у нас получится. Поэтому, мне кажется, что какое-то важное, сегодня, в том числе, кино», — сказала актриса.

Картина о подвиге работников Ленинградского зоосада выходит в прокат 19 февраля. Она не только о блокаде, но и о бескорыстной любви человека к животным, о надежде и вере. Режиссером фильма выступил Антон Богданов, известный по проектам «Огненное сердце» и «Нормальный только я» и «Чудо», представил на суд зрителей драму, основанную на реальных событиях.

По сюжету, зимой блокадного 1941-го в Ленинград прибыл старшина Николай Светлов, демобилизованный из госпиталя после контузии. Он попал в зоосад, где голодающие и замерзающие сотрудники каждый день боролись за жизнь обитателей. Особенно тяжело ухаживать за бегемотихой Красавицей, но каждый день ей приносили воду из Невы на своих плечах и не сдавались. Со временем наблюдаший за самоотверженными ленинградцами Светлов понял, что его приезд — не наказание, а важнейшая миссия.

Ранее 5-tv.ru писал о возвращении к работе заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Пока не в кино, а на театральной сцене. Впервые после выхода из колонии — актер был осужден за смертельное ДТП — он сыграет главную роль в постановке Никиты Михалкова.

