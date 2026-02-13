Мусор в деньги: двух петербуржцев задержали по делу об афере с отходами

Компаньоны получили из городского бюджета около 40 миллионов рублей, чтобы ликвидировать нелегальные свалки, но фактически никакие работы не проводили.

Двух бизнесменов задержали в Петербурге по делу об афере с отходами

А в Санкт-Петербурге за решетку сегодня попали два бизнесмена, которые научились превращать мусор в деньги.

Компаньоны получили из городского бюджета около 40 миллионов рублей, чтобы ликвидировать нелегальные свалки. Предприниматели развернули бурную деятельность, писали отчеты, предоставляли документы. По факту же, мусор остался на месте, а аферисты просто взяли деньги.

А в конце января бывшего заместитель губернатора Краснодарского края Анну Минькову задержали по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения. По версии следствия, она сдавала в аренду полученное в собственность несколькими годами ранее помещение в поликлинике самой же поликлинике, а оплату получала за счет бюджетных средств.

