Мусор в деньги: двух петербуржцев задержали по делу об афере с отходами

Двух бизнесменов задержали в Петербурге по делу об афере с отходами

А в Санкт-Петербурге за решетку сегодня попали два бизнесмена, которые научились превращать мусор в деньги.

Компаньоны получили из городского бюджета около 40 миллионов рублей, чтобы ликвидировать нелегальные свалки. Предприниматели развернули бурную деятельность, писали отчеты, предоставляли документы. По факту же, мусор остался на месте, а аферисты просто взяли деньги.

