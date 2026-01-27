Бывшего замгубернатора Кубани задержали по подозрению в мошенничестве

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран Эксклюзив 92 0

Минькова ушла в отставку осенью прошлого года.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывшего замгубернатора Кубани Минькову задержали по подозрению в мошенничестве

Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения, сообщил источник 5-tv.ru.

Минькова ушла в отставку в октябре 2025 года, об этом она сообщала в Telegram-канале. Пост вице-губернатора чиновница занимала десять лет.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, правоохранительные органы проводят следственные действия с участием Миньковой.

Ранее 5-tv.ru писал, что генпрокуратура в Краснодаре предъявила иск к двум бывшим сотрудникам полиции. По версии обвинения, супруги Александр и Ольга Семеновы параллельно службе в органах занимались незаконной предпринимательской деятельностью.

Пользуясь своим положением, они стали владельцами одного из крупнейших на Кубани торговых центров, гостиничного комплекса и других объектов недвижимости. Общая сумма активов оценивается в три миллиарда рублей.

Александр Семенов проработал в правоохранительных органах 33 года. С 2003 по 2011 год возглавлял Главное управление МВД по Краснодарскому краю. Карьера его супруги тоже была весьма успешной. Она 18 лет отслужила в органах внутренних дел, а последние годы была народным избранником.

По версии следствия, пользуясь служебным положением, Семеновы выстроили целую бизнес-империю. Родственники и доверенные лица прикрывали их доходы, лишь формально числясь владельцами активов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:19
Триста крыс захватили частный дом в США
14:00
В бокалах кипяток, на тарелках — хлеб: как отмечали праздники в блокаду Ленинграда
13:53
Подросток заманил 13-летнюю девочку на свидание в отель, где ее использовали как секс-рабыню
13:35
Пара на первом ряду: Венсан Кассель вывел в свет молодую возлюбленную в Париже
13:19
«Ты станешь отличным папой»: Лерчек и ее жених Луис узнали пол будущего малыша
13:12
Бывшего замгубернатора Кубани задержали по подозрению в мошенничестве

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Концерты отменяются, билеты возвращаются: что происходит с гастролями Долиной
Помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в 38 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026