Бывшего замгубернатора Кубани задержали по подозрению в мошенничестве

Бывшего замгубернатора Кубани Минькову задержали по подозрению в мошенничестве

Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения, сообщил источник 5-tv.ru.

Минькова ушла в отставку в октябре 2025 года, об этом она сообщала в Telegram-канале. Пост вице-губернатора чиновница занимала десять лет.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, правоохранительные органы проводят следственные действия с участием Миньковой.

Ранее 5-tv.ru писал, что генпрокуратура в Краснодаре предъявила иск к двум бывшим сотрудникам полиции. По версии обвинения, супруги Александр и Ольга Семеновы параллельно службе в органах занимались незаконной предпринимательской деятельностью.

Пользуясь своим положением, они стали владельцами одного из крупнейших на Кубани торговых центров, гостиничного комплекса и других объектов недвижимости. Общая сумма активов оценивается в три миллиарда рублей.

Александр Семенов проработал в правоохранительных органах 33 года. С 2003 по 2011 год возглавлял Главное управление МВД по Краснодарскому краю. Карьера его супруги тоже была весьма успешной. Она 18 лет отслужила в органах внутренних дел, а последние годы была народным избранником.

По версии следствия, пользуясь служебным положением, Семеновы выстроили целую бизнес-империю. Родственники и доверенные лица прикрывали их доходы, лишь формально числясь владельцами активов.

