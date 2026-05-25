Женщина в Белгородской области получила ранение из-за атаки дрона ВСУ

Дарья Орлова
Семейная пара сажала картошку, когда над ними закружил беспилотник

ВСУ ранили женщину во время работ в огороде детали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев

Атака беспилотников на регионы России

Жительница села Зиборовка Шебекинского округа Белгородской области получила тяжелое ранение руки во время работы на своем участке. Женщину и ее супруга, сажавших картошку, атаковал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Как рассказала пострадавшая, предупреждение о приближении дрона супруги услышали по рации. Они бросили работу и побежали в сторону сада, рассчитывая спрятаться среди деревьев и кустов. Однако по дороге пара заметила беспилотник, который обнаружил их и продолжил преследование.

«Он нас тоже, видимо, увидел. Мы забежали уже в кусты, но он подлетел, закружил и прямо над нами взорвался», — отметила пострадавшая.

В результате взрыва женщина получила серьезную травму руки. Ее супруг во время атаки не пострадал. По мнению раненой, оператор беспилотника понимал, что наблюдает за мирными жителями, занятыми обычными хозяйственными делами.

«Мы с лопатой сажали картошку. Видно, что я женщина, что я в обычном халате была», — добавила собеседница.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства атаки на мирных жителей Белгородской области устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

