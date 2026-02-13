«Я обижен до сих пор»: Слава Копейкин на съемках поссорился с обезьяной

Рита Цветкова
По словам актера, недоброжелательный хвостатый партнер подпортил жизнь на площадке не только ему. Пострадали даже дети!

Обезьяна Филя мешала актеру Славе Копейкину на съемках фильма «Красавица»

Актер Слава Копейкин столкнулся с катастрофическим хамством на съемочной площадке. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «История спасения бегемота по имени Красавица». По словам артиста, его обидчиком оказался Филя — дерзкая обезьяна по кличке Филя.

«Обезьяна меня обижала, Филя. Я на него обижен до сих пор. Да он мешал мне играть сцену, он не хотел играть. Он просто упирался в дверной проем и не давал мне проходить… А мне с ним играть, он из меня выдирается просто, пытается вылезти, а я иду. Мне еще текст говорить! В общем, не заладилось у нас с Филей. Он еще и детей обкакал!» — возмутился Копейкин.

Ситуация смешная, а события в фильме, о котором идет речь, — особая глава в жизни Северной столицы. Он рассказывает о подвиге работников Ленинградского зоосада в годы блокады. Картина выходит в прокат 19 февраля. Режиссером фильма выступил Антон Богданов, главные роли исполнили Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев и другие.

По сюжету, зимой 1941 года в зоосад прибыл старшина Николай Светлов, демобилизованный из госпиталя после контузии. Он увидел, как голодающие и замерзающие сотрудники каждый день боролись за жизнь своих экзотических подопечных, в том числе бегемота Красавицы. Со временем наблюдавший за самоотверженными людьми Светлов понял, что в его миссии куда больше смысла, чем кажется на первый взгляд.

Ранее в интервью 5-tv.ru актриса Стася Милославская порассуждала, почему отважные ленинградцы голодали, но не тронули животных зоосада.

