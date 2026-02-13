«Я обижен до сих пор»: Слава Копейкин на съемках поссорился с обезьяной

Обезьяна Филя мешала актеру Славе Копейкину на съемках фильма «Красавица»

Актер Слава Копейкин столкнулся с катастрофическим хамством на съемочной площадке. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «История спасения бегемота по имени Красавица». По словам артиста, его обидчиком оказался Филя — дерзкая обезьяна по кличке Филя.

«Обезьяна меня обижала, Филя. Я на него обижен до сих пор. Да он мешал мне играть сцену, он не хотел играть. Он просто упирался в дверной проем и не давал мне проходить… А мне с ним играть, он из меня выдирается просто, пытается вылезти, а я иду. Мне еще текст говорить! В общем, не заладилось у нас с Филей. Он еще и детей обкакал!» — возмутился Копейкин.

Ситуация смешная, а события в фильме, о котором идет речь, — особая глава в жизни Северной столицы. Он рассказывает о подвиге работников Ленинградского зоосада в годы блокады. Картина выходит в прокат 19 февраля. Режиссером фильма выступил Антон Богданов, главные роли исполнили Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев и другие.

По сюжету, зимой 1941 года в зоосад прибыл старшина Николай Светлов, демобилизованный из госпиталя после контузии. Он увидел, как голодающие и замерзающие сотрудники каждый день боролись за жизнь своих экзотических подопечных, в том числе бегемота Красавицы. Со временем наблюдавший за самоотверженными людьми Светлов понял, что в его миссии куда больше смысла, чем кажется на первый взгляд.

Ранее в интервью 5-tv.ru актриса Стася Милославская порассуждала, почему отважные ленинградцы голодали, но не тронули животных зоосада.

