Сжечь калории и сэкономить на дровах: польский блогер отапливал дом пончиками

Польский блогер Марек Хоффманн растопил печь пончиками вместо дров и сэкономил

Польский блогер-миллионник Марек Хоффманн (Псевдоним AdBuster. — Прим. ред.) выяснил, что в его стране отпапливать дом пончиками дешевле, чем дровами. Точнее, пеллетами из древесных отходов для печей и котлов, стоимость которых рекордно выросла. Скачки цен достигли абсурдного уровня — полякам выгоднее закупаться «дровами» в булочной.

Как отметил блогер, у пончиков из супермаркета и пеллетов примерно одинаковая энергетическая ценность. Осознав это, он провел эксперимент. Купил 133 пончика по девять грошей (примерно 1,96 рубля. — Прим. ред.) за штуку — всего около десяти килограммов. Хоффман потратил на них 12 злотых (261 рубль. — Прим. ред.), при этом то же количество привычного топлива стоит почти на 60% дороже — 19 злотых (413 рубль. — Прим. ред.).

Более того, по четвергам в том же супермаркете пончики продают по акции по пять грошей (1,1 рубля. — Прим. ред.) за штуку. Очевидно, что своевременные закупки позволят согревать дом с еще большей выгодой. Чтобы проверить сладости в деле, блогер заполнил ими печь и поджег растопку. Сахар и жир выделяют много тепла: температура воздуха в доме поднялась с 14 до 22 градусов, а в печи достигла нескольких сотен градусов.

Пончики горели пять часов подряд. Казалось бы, вопрос экономии на обогреве решен, но перед ютубером встал еще один важный вопрос — насколько этично жечь еду ради экономии? С другой стороны, цены на пеллеты так подскочили, что некоторые уже заменили их кукурузой и овсом. Причиной послужили ограничения на вырубку лесов и последовавшее сокращение запасов на рынке.

