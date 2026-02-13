Волшебства не будет? «Поезд Гарри Поттера» под угрозой закрытия из-за кризиса

Поезд Гарри Поттера в Шотландии оказался под угрозой из-за ремонта на £7 млн

Знаменитый шотландский поезд Jacobite Express, известный в мире как «Хогвартс-экспресс» из фильмов о Гарри Поттере, могут снять с маршрута. Об этом сообщило издание The Scottish Sun.

По данным журналистов, причиной стали финансовые проблемы оператора Western Isles Cruises. Необходимые вложения в систему безопасности дверей предварительно оценили в семь миллионов фунтов стерлингов (736 млн рублей. — Прим. ред.). Для бизнеса они могут стать критическими.

Паровоз Jacobite Express последние два десятилетия перевозит поклонников романов Джоан Роулинг по живописному маршруту между Форт-Уильямом и Маллейгом через виадук Гленфиннан. Это одна из самых популярных туристических услуг в регионе. Каждый год состав перевозит около 70 тысяч пассажиров.

Несмотря на то, что билеты раскупаются за несколько месяцев до предполагаемой поездки, стабильный поток туристов и заработок не спасает оператора Western Isles Cruises. Потому что в 2023 году компания проиграла судебный спор, в результате ее обязали оснастить двери вагонов современными замками, чтобы исключить риск самовольного открытия при движении.

Сумма, которую придется потратить на двери, в семь раз превышает среднюю годовую прибыль Western Isles Cruises. Руководство компании ищет способы избежать закрытия маршрута, но вероятность негативного исхода очень высока. При этом в случае краха предприятия экономика потеряет десятки миллионов фунтов стерлингов.

Слава сказки о Гарри Поттере оказалась сильнее финансовых обстоятельств. Актеры, сыгравшие юных волшебников, по сей день окружены фанатами. Например, исполнитель роли Драко Малфоя Том Фелтон теперь играет своего экранного отца в театре и неизменно срывает овации. А еще он стал главным символом китайского Нового года!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.