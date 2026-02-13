Волшебства не будет? «Поезд Гарри Поттера» под угрозой закрытия из-за кризиса

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 119 0

Шотландский состав Jacobite Express могут снять с маршрута из-за проигранного дела в суде.

Поезд Гарри Поттера под угрозой из-за кризиса на 7 миллионов

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Marc John

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поезд Гарри Поттера в Шотландии оказался под угрозой из-за ремонта на £7 млн

Знаменитый шотландский поезд Jacobite Express, известный в мире как «Хогвартс-экспресс» из фильмов о Гарри Поттере, могут снять с маршрута. Об этом сообщило издание The Scottish Sun.

По данным журналистов, причиной стали финансовые проблемы оператора Western Isles Cruises. Необходимые вложения в систему безопасности дверей предварительно оценили в семь миллионов фунтов стерлингов (736 млн рублей. — Прим. ред.). Для бизнеса они могут стать критическими.

Паровоз Jacobite Express последние два десятилетия перевозит поклонников романов Джоан Роулинг по живописному маршруту между Форт-Уильямом и Маллейгом через виадук Гленфиннан. Это одна из самых популярных туристических услуг в регионе. Каждый год состав перевозит около 70 тысяч пассажиров.

Несмотря на то, что билеты раскупаются за несколько месяцев до предполагаемой поездки, стабильный поток туристов и заработок не спасает оператора Western Isles Cruises. Потому что в 2023 году компания проиграла судебный спор, в результате ее обязали оснастить двери вагонов современными замками, чтобы исключить риск самовольного открытия при движении.

Сумма, которую придется потратить на двери, в семь раз превышает среднюю годовую прибыль Western Isles Cruises. Руководство компании ищет способы избежать закрытия маршрута, но вероятность негативного исхода очень высока. При этом в случае краха предприятия экономика потеряет десятки миллионов фунтов стерлингов.

Слава сказки о Гарри Поттере оказалась сильнее финансовых обстоятельств. Актеры, сыгравшие юных волшебников, по сей день окружены фанатами. Например, исполнитель роли Драко Малфоя Том Фелтон теперь играет своего экранного отца в театре и неизменно срывает овации. А еще он стал главным символом китайского Нового года!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.71
-0.77
Любовь по-взрослому: как Сатурн в Овне изменит отношения знаков зодиака д...

Последние новости

19:22
Безруков исключил «коварные замыслы по захвату» должности ректора МХАТ
19:11
Девушки при знакомстве стали требовать у парней рекомендательные письма от бывших
19:00
На повороте судьбы: таро-прогноз на неделю с 16 по 22 февраля
18:51
Новая ветка метро и 90 километров дорог появятся в Москве в 2026 году
18:35
В Московском зоопарке спасают раненых пеликанов и белоголового сипа
18:17
В Лувре затопило несколько залов с картинами

Сейчас читают

«Да, конечно»: Павел Деревянко готов снова стать отцом
«Микробов не боюсь»: глава Минздрава США признался в употреблении кокаина с сидений унитазов
Флаг на Луне или в павильоне? Почему спор о высадке американцев на спутник Земли не утихает до сих пор
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Сколько воды нужно пить в день — рекомендации