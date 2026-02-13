Больше 300 тысяч рублей: в какой отрасли в России самые высокие зарплаты

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 129 0

Средняя зарплата по стране выросла за минувший год на восемь тысяч рублей.

В какой отрасли в России самые привлекательные зарплаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

РИА Новости: зарплата в перестраховании в России достигла 300 тысяч рублей

В ноябре средняя зарплата в сфере перестрахования в России оказалась самой высокой из всех отраслей. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

В конце осени среднемесячные доходы в перестраховании составили 309,1 тысячи рублей. Зарплаты сотрудников холдинговых структур во всех сферах российской экономики составила 333,4 тысячи рублей.

Расчет среднемесячной начисленной зарплаты организаций производят до удержания налогов. В него также входят все премии и доходы всех категорий персонала, в том числе высокооплачиваемых специалистов. При этом в ноябре средняя зарплата по стране достигла 98,2 тысячи рублей. Годом ранее показатель составлял 86,4 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru публиковал статистику, согласно которой не только офисные работники могут получать высокие зарплаты. Так, в январе 2026-го самые привлекательные предложения на рынке труда были у сварщиков, специалистов по анализу данных и DevOps-инженеров. Всего в январе работодатели разместили около 160 тысяч вакансий с доходом более 200 тысяч рублей.

