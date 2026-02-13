«Красный шелк» и «Дорогой Вилли» получили кинопремию «Герои большой страны»

В Москве названы победители III национальной кинопремии «Герои большой страны». Этой наградой отмечают фильмы и сериалы, где на первом месте нравственное содержание и традиционные ценности. А персонажи не супергерои, а реальные люди.

В числе фильмов и сериалов, которые покорили жюри, — проекты Национальной медиа группы. В нее входит и Пятый канал. С торжественной церемонии передает кинокритик Николай Никулин.

Любая индустрия находится в поиске своего героя. Важно, чтобы представления о правде и справедливости откликались в сердцах зрителей. Данила Багров стал безусловным героем отечественного кино, но каким видится новый герой сегодня?

«Эти герои должны быть преданные, верные своей стране, несущие наши российские ценности, добрые, смелые, бескомпромиссно любящие свою страну», – говорит руководитель направления КСО Национальной Медиа Группы Мария Залунина.

Один из них — бывший царский офицер Николай Гарин в исполнении Милоша Биковича, который рвется на Родину в фильме «Красный шелк». Он оказывается в поезде, где происходит убийство. Впрочем, его выдающиеся аналитические способности приходятся как нельзя кстати в расследовании дела. Эксперты премии «Герои большой страны» признали: это лучший игровой фильм года.

«Главное, о чем наш персонаж говорит, — это о том, что нужно любить свою Родину. Быть привязанным к Родине, не забывать, что такое Родина, — это самое важное. И из-за этого, в общем-то, он борется, потому что весь его путь в фильме — это добраться именно до той Родины, которую он хотел», – заявил режиссер Андрей Волгин.

В скором времени начнутся съемки продолжения под названием «Черный шелк». И в этой приключенческой истории тема героизма раскроется еще масштабнее. У руля — по-прежнему режиссер Андрей Волгин.

«Она будет показана с двух сторон, на самом деле. И тема героизма, и тема отношения к Родине. Мы рассматриваем отношения именно к Родине, если о Родине говорить, с разных сторон и с разных культур. Это тоже важно», – сказал Волгин.

Но помимо лучшего фильма выбирали и лучший игровой сериал. Им оказался политический детектив «Дорогой Вилли». В этой истории много героев, и каждый из них сыграл свою важную роль.

Сергей Маковецкий в роли Леонида Брежнева, Кирилл Кяро — канцлера Германии Вилли Брандта. А Сергей Марин вместе с Алексеем Розиным играют двух главных героев, которым надлежит выполнить важнейшую политическую миссию. Конец 60-х годов, разведка СССР докладывает о возможном ударе с военных баз США, расположенных в ФРГ. Леонид Брежнев дает секретное поручение выйти на связь с канцлером Германии Вилли Брандтом, а чтобы об операции не узнала ни одна спецслужба, отправляет за рубеж переводчика и журналиста.

«Брежнев — герой своего времени. И невероятный герой — Сергей Васильевич Маковецкий, который такого сделал удивительного Брежнева с юмором, с абсолютно внутренней драмой, с внутренней честностью», – отметил режиссер Владимир Щегольков.

«Мне кажется, что одна из миссий этого проекта — все-таки вернуть Брежневу его нормальное историческое звучание», – заявил ведущий РЕН ТВ Игорь Прокопенко.

Помимо «Красного шелка» и «Дорогого Вилли», еще два сериала Национальной Медиа Группы стали победителями в своих номинациях: «Ландыши. Такая нежная любовь» получили награду как «Лучший кинопроект», а «Любопытная Варвара» — как «Лучший детский кинопроект». Каждый герой — это отражение зрительских идеалов. И сегодня эти герои действительно достойны того, чтобы ими восхищаться.

