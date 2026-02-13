В Уфе полиция накрыла порностудию

В Уфе полиция пресекла работу порностудии

В Уфе полиция пресекла работу порностудии. Созданный контент продавался через мессенджер. Об этом сообщили в МВД по Республике Башкортостан.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов вышли на два канала с трансляциями в популярном мессенджере. Через них активно рекламировалась закрытая платная платформа с откровенными фото и видео.

Кто стоял за схемой

Как установили правоохранители, в съемках участвовала 19-летняя жительница Уфы. Доступ к материалам продавался по подписке. Деньги переводились на банковскую карту, оформленную на ее имя, а также через онлайн-сервисы.

По версии следствия, всей схемой руководил ранее судимый 42-летний местный житель. Он отвечал за стратегию развития каналов, продвижение в интернете и привлечение аудитории. В том числе он «продюсировал» девушку как стримера на игровых платформах, чтобы увеличить число подписчиков.

Еще одна участница — 21-летняя девушка — занималась рекламой: размещала посты, привлекала пользователей и перенаправляла их в закрытый платный канал.

Экспертиза и уголовное дело

Главное следственное управление МВД по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по статье 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета»).

Сообщается, что 19-летней и 21-летней фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предполагаемого организатора суд отправил под стражу.

Во время обысков у подозреваемых изъяли компьютеры, телефоны, жесткие диски и предметы, которые, по данным следствия, использовались для создания контента.

Расследование продолжается.

