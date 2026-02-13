«Плохое настроение? Иди в сад»: почему Хилькевич вступилась за Гогунского после скандала

Хилькевич считает Гогунского другом и поддерживает его в любых ситуациях

Актриса Анна Хилькевич объяснила, почему встала на сторону коллеги Виталия Гогунского после резонансного интервью, которое вызвало бурную реакцию в сети. В шоу блогера Мариам Тилляевой актриса дала понять, что знает коллегу с другой стороны и не готова судить его по отдельным фрагментам.

«Гогунский — мой друг. Я знаю, что он невероятно добрый человек. Какой он муж или отец — я не знаю, но для меня он прекрасный друг и партнер по проекту», — заявила Хилькевич.

По словам актрисы, многие зрители, обсуждая интервью, услышали лишь то, что хотели услышать, и не досмотрели разговор до конца. Она понимает, что именно пытался донести Гогунский, и считает его позицию более сложной, чем это показалось публике.

Хилькевич призналась, что сама старается не переносить плохое настроение на близких. Если ей тяжело, она предпочитает побыть одна, чтобы не «выливать яд» на окружающих. Актриса убеждена, что психически здоровый человек должен уметь осознавать и перерабатывать свои эмоции, а за поддержкой обращаться тогда, когда действительно не справляется.

При этом актриса отметила, что негатив, как и позитив, заразителен, а она и ее муж — эмпаты, остро чувствующие чужие эмоции. Жить рядом с токсичностью ей тяжело. Именно поэтому, по мнению Анны, важно не провоцировать постоянные эмоциональные конфликты в семье.

Хилькевич также вспомнила собственный тяжелый период, когда переживала депрессивное состояние и все же приносила тревогу домой, хотя старалась этого не делать. Тогда ей помог супруг. Однако, в целом, актриса считает, что человеку важно учиться справляться самостоятельно или вовремя обращаться к специалистам.

«Женщина не имеет права»

Скандал вокруг Виталия Гогунского начался в мае 2025 года после его участия в YouTube-шоу «Краснова знает». Разговор, который изначально шел в легком формате, неожиданно перешел к теме отношений и ролей мужчины и женщины.

Во время беседы актер озвучил взгляды, которые многие пользователи сочли консервативными. Он заявил, что никогда не стремился завоевывать женщин, поскольку они сами проявляли интерес, если видели в нем человека, способного обеспечить «комфорт и эмоции».

Гогунский отметил, что ему импонируют яркие и уверенные в себе женщины с «царским вайбом». Однако при этом подчеркнул, что в паре именно женщина должна поддерживать позитивную атмосферу.

«У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении. У меня по-другому не получится и не будет», — сказал Гогунский.

После публикации фрагмента интервью соцсети буквально взорвались: часть аудитории поддержала артиста, однако большинство пользователей обвинили его в сексистских установках и устаревшем представлении о распределении ролей в отношениях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.