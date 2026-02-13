«Четверых детей оставлять без семьи»: Хилькевич о разводе Самойловой и Джигана

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 162 0

Актриса надеется, что звезды смогут сохранить отношения.

Правда ли Самойлова и Джиган разводятся

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Анна Хилькевич не верит в развод Оксаны Самойловой и Джигана

Актриса Анна Хилькевич предположила, что заявления о разводе блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана могут быть связаны с продвижением их нового проекта. Своим мнением актриса поделилась в шоу блогера Мариам Тилляевой.

«Мне кажется, они просто греют к реалити своему», — сказала Хилькевич.

Актриса искренне надеется, что речь идет именно о телевизионном формате, а не о реальном разрыве. По ее мнению, после стольких лет брака и с четырьмя детьми за плечами расставание выглядело бы слишком серьезным шагом. Хилькевич дала понять, что считает пару гармоничной и не хотела бы видеть их развод.

«Оставлять четырех детей без крепкой семьи, расходиться после стольких лет… Мне кажется, они достаточно гармоничная пара», — размышляла Хилькевич.

Она добавила, что со стороны их отношения всегда казались ей нормальными и устойчивыми. При этом актриса подчеркнула, что не берется утверждать что-либо наверняка и предпочитает дождаться развития событий.

Развод Оксаны Самойловой и Джигана

Блогер Оксана Самойлова продолжает откровенно рассказывать о разрыве с Джиганом в формате собственного реалити. Осенью прошлого года блогер официально подала на развод после 13 лет брака. При этом, по ее словам, внутренне она поставила точку в отношениях гораздо раньше — еще в 2020 году, когда пережила тяжелый кризис в семье.

Тогда у артиста произошел срыв, связанный с употреблением запрещенных веществ. Самойлова отправила мужа в реабилитационный центр, но формально сохраняла семью. Спустя годы, как утверждает она, главным разочарованием стало равнодушие супруга к ее увлечению — ведению собственной фермы. Попытки Джигана впоследствии проявить больше внимания блогер сочла запоздалыми.

О решении расстаться Самойлова решила сообщить эффектно — во время так называемого «прощального свидания». Вместо приватного разговора она организовала ужин в ресторане в присутствии съемочной группы.

«Теперь я понимаю, почему люди бросают друг друга по СМС: сказать в лицо — нужно очень много мужества, собраться и принять удар. На прощальном свидании он узнает о том, что оно прощальное. Моя единственная задача — сказать все это в лицо и выжить. Все. А дальше уже будь что будет», — делилась блогер за кадром.

Когда рэпер понял, к чему ведет разговор, он дал понять, что не намерен обсуждать личные вопросы под объективами камер. Самойлова, в свою очередь, заявила, что у него «нет выбора». Когда артист попытался завершить встречу и уйти, она положила перед ним заявление о разводе.

После этого блогер с иронией отметила, что уже вывезла свои вещи из общего дома и на время бракоразводного процесса поселилась одна в апартаментах «Москва-Сити». По ее словам, супруг даже не обратил внимания на отсутствие части имущества.

