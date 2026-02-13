Секрет стройности за гроши: Виктория Бекхэм раскрыла свой метод похудения

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 149 0

Какой доступный продукт помогает мировым иконам стиля поддерживать идеальную форму.

Есть ли дешевый способ похудеть

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock /i-Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Виктория Бекхэм раскрыла свой метод похудения

Дизайнер Виктория Бекхэм использует яблочный уксус для снижения веса и улучшения работы пищеварения. Об этом сообщает Mirror.

Бывшая участница группы Spice Girls призналась своим подписчикам, что ее каждое утро начинается с употребления двух столовых ложек этого недорогого средства на голодный желудок. Звезда призвала фанатов быть смелыми и внедрить эту привычку в свой ежедневный график, чтобы добиться видимых результатов в коррекции фигуры (хотя перед применением подобного средства обязательно нужно проконсультироваться с врачом. — Прим. ред.).

О подобном методе поддержания формы также заявляли и другие знаменитости, включая певиц Шерил Твиди и Кэти Перри, а также актриса Меган Фокс.

Такой способ биохакинга обходится крайне дешево — уксус может стоить копейки.

Основной секрет эффективности заключается в процессе ферментации яблок, при котором натуральный сахар превращается в уксусную кислоту. Диетологи, на которых ссылается издание, подчеркивают важность выбора именно сырого, нефильтрованного продукта.

В нем содержатся особые нити, известные как «мать» — слизистое вещество, которое развивается при брожении спиртосодержащих жидкостей и способствует преобразованию спиртов в уксусную кислоту с помощью кислорода из воздуха. В ней содержатся белки, ферменты и полезные бактерии.

Считается, что это помогает контролировать уровень глюкозы в крови после еды и ускоряет метаболизм.

В магазинах сегодня представлены различные вариации этого продукта, включая смеси с имбирем, куркумой или медом, который смягчает резкий вкус кислоты. Последний вариант пользуется особой популярностью, так как его легче пить в разбавленном виде.

Существуют также специальные добавки, такие как «метаболизатор жира» с витаминами группы B. Пользователи в сети отмечают, что регулярный прием уксуса в сочетании с теплой водой по утрам не только помогает начать процесс снижения веса, но и укрепляет иммунитет, облегчая состояние при болях в горле.

Однако эксперты напоминают, что продукт следует использовать как дополнение к сбалансированному рациону, а не как единственное средство для похудения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.71
-0.77
Любовь по-взрослому: как Сатурн в Овне изменит отношения знаков зодиака д...

Последние новости

19:22
Безруков исключил «коварные замыслы по захвату» должности ректора МХАТ
19:11
Девушки при знакомстве стали требовать у парней рекомендательные письма от бывших
19:00
На повороте судьбы: таро-прогноз на неделю с 16 по 22 февраля
18:51
Новая ветка метро и 90 километров дорог появятся в Москве в 2026 году
18:35
В Московском зоопарке спасают раненых пеликанов и белоголового сипа
18:17
В Лувре затопило несколько залов с картинами

Сейчас читают

«Да, конечно»: Павел Деревянко готов снова стать отцом
«Микробов не боюсь»: глава Минздрава США признался в употреблении кокаина с сидений унитазов
Флаг на Луне или в павильоне? Почему спор о высадке американцев на спутник Земли не утихает до сих пор
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Сколько воды нужно пить в день — рекомендации