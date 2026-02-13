Заторы из-за любви: в Москве водителей ждут пробки накануне Дня Святого Валентина

|
Диана Кулманакова
Предпраздничный ажиотаж спровоцируют затруднения на дорогах столицы.

Пробки в Москве на данный момент

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Москве водителей предупредили о пробках накануне Дня Святого Валентина

В пятницу, 13 февраля, на дорогах Москвы ожидается резкое осложнение транспортной ситуации из-за празднования Дня святого Валентина и предстоящих выходных. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

По данным профильного ведомства, количество поездок на частных автомобилях увеличится более чем на два процента в сравнении с предыдущими сутками, что неминуемо приведет к возникновению заторов.

Отмечается, что наибольшие трудности возникнут вблизи крупных цветочных рынков, торговых центров и популярных развлекательных заведений. Граждан предупредили, что в районах сосредоточения торговых точек время в пути может увеличиться в два, а на некоторых участках и в четыре раза.

В частности, под ударом окажутся Рижский рынок, Бережковская набережная, улицы Киевская, Большая Дорогомиловская и Верхние Поля. Не обойдет стороной транспортный коллапс и центральную часть мегаполиса: затруднения прогнозируются на Пятницкой, Большой Никитской улицах и Кузнецком Мосту.

Сложная обстановка также сложится в районе делового центра и крупных молов. Пробки ожидаются на Тестовской улице, Пресненской набережной, Ленинградском шоссе, а также в Новопетровском и 1-м Красногвардейском проездах.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты или воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать многочасового ожидания в заторах, вызванных массовым желанием горожан приобрести подарки и цветы к празднику.

