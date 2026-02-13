«Микробов не боюсь»: глава Минздрава США признался в употреблении кокаина с сидений унитазов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 9 903 0

Роберт Кеннеди-младший шокировал рассказами о своем прошлом.

Фото, видео: Reuters/AL DRAGO; 5-tv.ru

Глава Минздрава США не боится микробов из-за своего наркотического прошлого

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил в шоу This Past Weekend, что его трудно напугать бактериями и вирусами, ведь раньше он употреблял кокаин с сидений унитазов.

«Я не боюсь микробов, я раньше нюхал кокаин с сидений унитазов», — сказал министр, отметив, что его жуткая зависимость могла его погубить, если бы он не принялся активно с ней бороться.

В беседе с американским комиком Тео Воном глава ведомства вспомнил, что их знакомство произошло на встречах группы поддержки для людей с зависимостями. Кеннеди-младший рассказал, что многие годы посещал такие собрания и продолжал это делать даже во время пандемии COVID-19, когда очные встречи были ограничены.

Кеннеди-младший ранее неоднократно публично говорил о своей зависимости. Еще в подростковом возрасте его задерживали за хранение наркотиков. По словам Кеннеди-младшего, второй его арест стал переломным моментом и подтолкнул его отказаться от вредных привычек.

