Crew Dragon взлетел: международный экипаж отправился к МКС

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 156 0

На борту находится российский космонавт Андрей Федяев.

Фото, видео: NASA/Bill Ingalls; 5-tv.ru

Космический корабль Crew Dragon взлетел к МКС

Корабль Crew Dragon успешно стартовал 13 февраля 2026 года с площадки SLC-40 на мысе Канаверал (США). Запуск прошел на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX. Кадры попали в распоряжение Подробности и видео на 5-tv.ru.

Первая ступень (бустер B1081-15) штатно вернулась и приземлилась на морскую платформу-дрон-корабль. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 14 февраля примерно в 23:15 по московскому времени к модулю Harmony.

Кто в экипаже

Миссия Crew-12 выполняется на корабле Crew Dragon Resilience (C207). Это его пятый полет с экипажем и 13-й пилотируемый рейс Dragon для НАСА.

В составе международной команды:

  • Джек Хэтэуэй (НАСА) — командир, дебютный полет;
  • Джессика Меир (НАСА) — пилот, второй полет;
  • Андрей Федяев (Роскосмос) — специалист, второй полет;
  • Софи Адено (Европейское космическое агентство) — специалист, дебют.

Экипаж сформирован по программе cross-flight и заменил Crew-11, вернувшихся досрочно по медицинским причинам.

Что будут делать на орбите

Продолжительность миссии составит около восьми месяцев — до октября 2026 года. За это время астронавтам предстоит выполнить более 250 научных экспериментов.

Среди направлений исследований:

  • биотехнологические эксперименты, включая изучение бактерий пневмонии;
  • поведение жидкостей в условиях невесомости — в том числе для будущих марсианских миссий;
  • выращивание белков и растений в космосе;
  • исследования кровотока в микрогравитации

Подготовка к старту

Перед запуском прошли стандартные процедуры: генеральная репетиция состоялась 9 февраля, огневые испытания ракеты — 11 февраля. Старт переносился с 11-12 февраля из-за погодных условий, однако итоговый прогноз дал около 85% вероятности благоприятной погоды.

