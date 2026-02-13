Crew Dragon взлетел: международный экипаж отправился к МКС

Космический корабль Crew Dragon взлетел к МКС

Корабль Crew Dragon успешно стартовал 13 февраля 2026 года с площадки SLC-40 на мысе Канаверал (США). Запуск прошел на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX. Кадры попали в распоряжение Подробности и видео на 5-tv.ru.

Первая ступень (бустер B1081-15) штатно вернулась и приземлилась на морскую платформу-дрон-корабль. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 14 февраля примерно в 23:15 по московскому времени к модулю Harmony.

Кто в экипаже

Миссия Crew-12 выполняется на корабле Crew Dragon Resilience (C207). Это его пятый полет с экипажем и 13-й пилотируемый рейс Dragon для НАСА.

В составе международной команды:

Джек Хэтэуэй (НАСА) — командир, дебютный полет;

Джессика Меир (НАСА) — пилот, второй полет;

Андрей Федяев (Роскосмос) — специалист, второй полет;

Софи Адено (Европейское космическое агентство) — специалист, дебют.

Экипаж сформирован по программе cross-flight и заменил Crew-11, вернувшихся досрочно по медицинским причинам.

Что будут делать на орбите

Продолжительность миссии составит около восьми месяцев — до октября 2026 года. За это время астронавтам предстоит выполнить более 250 научных экспериментов.

Среди направлений исследований:

биотехнологические эксперименты, включая изучение бактерий пневмонии;

поведение жидкостей в условиях невесомости — в том числе для будущих марсианских миссий;

выращивание белков и растений в космосе;

исследования кровотока в микрогравитации

Подготовка к старту

Перед запуском прошли стандартные процедуры: генеральная репетиция состоялась 9 февраля, огневые испытания ракеты — 11 февраля. Старт переносился с 11-12 февраля из-за погодных условий, однако итоговый прогноз дал около 85% вероятности благоприятной погоды.

