Дети пострадали при падении снега с крыши дома в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пятеро детей пострадали в результате падения снега с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Пострадавших направили на медицинский осмотр», — уточнил собеседник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье мальчик выехал на ледянке под колеса машины и погиб. Школьник выбрал для зимних развлечений склон, который выходил на проезжую часть. В момент спуска ребенок не успел затормозить и вылетел на дорогу под движущееся транспортное средство.

Травмы, полученные в результате наезда, оказались критическими. Пострадавшего экстренно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, однако спасти жизнь несовершеннолетнего не удалось. Прокуратура Красногорского района Московской области взяло под особый контроль расследование всех обстоятельств данного инцидента.

Этот случай пополнил печальную статистику происшествий с детьми на дорогах московского региона за последнее время.

