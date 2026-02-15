«Неадекватный возраст»: Ирина Дубцова планирует родить еще одного ребенка

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

По мнению артистки, 43 года — отличный период для пополнения в семействе.

Личная жизнь певицы Ирины Дубцовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ирина Дубцова планирует родить еще одного ребенка

Певица Ирина Дубцова готова родить ребенка своему новому избраннику, бизнесмену Ивану Петренко. Об этом пишет StarHit.ru.

Исполнительница состоит в отношениях с предпринимателем уже более года и признается, что в их союзе царит гармония. На данный момент пара воспитывает троих детей на двоих: у артистки есть 19-летний сын Артем, а у ее гражданского мужа — восьмилетняя дочь София и шестилетний сын Мирон. Несмотря на зрелый возраст, знаменитость не видит преград для расширения семьи.

«Мне 43 года. Я понимаю прекрасно, что в наше время говорить о том, что это какой-то неадекватный возраст для рождения еще одного ребенка, — просто смешно», — заявила Дубцова. Она добавила, что консультировалась с врачом, который подтвердил ее готовность к материнству.

Звезда отмечает, что сейчас чувствует себя максимально комфортно благодаря стабильному эмоциональному фону и надежной поддержке со стороны партнера. По ее словам, Петренко проявляет себя как замечательный отец, что дает ей чувство защищенности.

«Мы с мужем гражданским решили так: если получится, то хорошо», — поделилась планами певица.

Масло в огонь подлила коллега по цеху Катя Лель, которая якобы разглядела у Ирины признаки беременности благодаря своим особым способностям. Сама Дубцова восприняла это с юмором, отметив, что пока это лишь предположения. Артистка призналась, что маленькие дети Ивана уже настолько привыкли к ней, что Мирон даже пытается называть ее мамой, что вызывает у нее смешанные чувства счастья и растерянности.

Ситуация в семье осложняется тем, что мать Софии и Мирона скончалась три года назад после продолжительной болезни. Ранее Дубцовой приходилось оправдываться перед подписчиками в социальных сетях, которые обвиняли ее в разрушении чужого брака. Певица со слезами на глазах пояснила, что пришла в семью, когда дети уже остались без матери, и она искренне старается заменить им близкого человека.

Стоит отметить, что старший сын Ирины, Артем, предпочел жить отдельно после того, как в дом переехал Петренко со своими наследниками. Сейчас Дубцова полностью сосредоточена на создании уюта в большой семье и не исключает, что вскоре в доме может появиться еще один малыш.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Гуменник поблагодарил болельщиков после выступления на Олимпийских играх в Италии
15:00
«Неадекватный возраст»: Ирина Дубцова планирует родить еще одного ребенка
14:53
В Челябинской области загадочно пропавшую 19-летнюю девушку нашли мертвой
14:36
В Мурманской области больше сотни автомобилей застряли в пробке
14:16
Умер бывший главный мышелов МИД Великобритании кот Палмерстон
14:00
Ловушка разума: почему человечество никогда не сможет жить «здесь и сейчас»

Сейчас читают

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме в Челябинске
«Пока замуж не собираюсь»: какой мужчина сможет покорить сердце Кати Лель
Вода есть — жизни нет: ученые изменили подход к поиску инопланетян
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео