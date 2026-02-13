«Да, конечно»: Павел Деревянко готов снова стать отцом

У актера уже есть две дочери от предпринимательницы Дарьи Мясищевой.

Актер Павел Деревянко признался, что желает снова стать отцом

Актер Павел Деревянко, который в августе 2025 года женился на дизайнере Зое Фуць, готов снова стать отцом. Об этом артист эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Кто-то должен умереть».

На прямой вопрос о том, мечтает ли он вновь ощутить радость отцовства, он ответил без колебаний.

 «Да, конечно», — сказал Павел.

Однако артист решил оставить в секрете информацию о том, кого бы он хотел больше: девочку или мальчика.

До союза с Зоей Фуць актер более десяти лет жил в гражданском браке с предпринимательницей Дарьей Мясищевой. У пары родились две дочери: Варвара и Александра. Несмотря на длительные отношения, они расстались в 2020 году, так и не дойдя до ЗАГСа. У новой жены Павла также есть двое сыновей.

Ранее сообщалось, что Павел Деревянко ужаснулся тому, что многие мужчины требуют снизить алименты или вовсе не платят их, воспринимая это как норму. Актер считает это неприемлемым.

