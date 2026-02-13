В Московском зоопарке спасают раненых пеликанов и белоголового сипа

Алексей Мокряков
Птицы круглосуточно находятся под наблюдением столичных орнитологов.

Как в столичном зоопарке выхаживают пострадавших птиц

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

В Москву привезли травмированных в природе редких пернатых

Московский зоопарк принял на реабилитацию трех розовых пеликанов и белоголового сипа. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Все птицы были найдены в дикой природе с серьезными травмами и теперь находятся под круглосуточным наблюдением местных орнитологов. 

«Работа по спасению и реабилитации диких животных — одна из ключевых миссий современного зоопарка. Каждое такое животное — это уникальная история и большая ответственность для наших специалистов. Мы делаем все возможное, чтобы помочь этим птицам восстановиться», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Молодой белоголовый сип уже прошел обязательный карантин. Его поселили на экспозиции «Скала хищных птиц» рядом с сородичами и черными грифами. 

С розовыми пеликанами ситуация сложнее. Двое из них скоро переедут в теплый павильон «Птицы и бабочки». Третья птица сейчас получает усиленное лечение, так как у нее серьезная травма крыла. С наступлением тепла вся группа переберется на большой уличный водоем. 

Ранее сообщалось, что наблюдать за животными Московского зоопарка во время морозов можно онлайн. На портале mos.ru ежедневно ведутся трансляции из вольеров.

