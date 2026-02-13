Медали Олимпиады-2026 рассыпаются в руках спортсменов

Скандал с медалями на зимней Олимпиаде в Италии набирает обороты. Они буквально рассыпаются в руках. Организаторы защищаются, мол, награды выполнены из переработанных материалов и являются экологически чистыми. Но победителей и призеров такое оправдание вряд ли устроит. Мы провели свое расследование и выяснили, что с медалями не так. Подробности рассказывает корреспондент "Известий" Александр Орлов.

Попасть в состав олимпийской сборной — привилегия, о которой атлеты мечтают с малых лет. А подняться на пьедестал — словно достичь пика карьеры. Главный символ триумфа — медаль. Победители зимних игр 2026 года хорошо запомнят пронзительный звон от удара награды о пол.

Дефект обнаружили у всех трех типов медалей, но почему-то не во время изготовления, а после вручения спортсменам. В Итальянском монетном дворе уверяют — состав сплавов не менялся сто лет. Из новинок — метод производства, в частности, спайка креплений.

При их производстве использован переработанный металл, полученный из отходов собственного производства института. Медали отлиты в индукционных печах, работающих исключительно на возобновляемых источниках энергии.

Получается — остались чисты перед природой, но не перед спортсменами. По стандартам бронзовые награды делаются из сплава меди, цинка и олова, серебряные на 92,5 процента состоят из чистого металла, все остальное — примеси.

«Вообще из чистого металла как такового, чистого серебра, изделия не делаются. Потому что это достаточно мягкие материалы. Любой удар легкий — и будет замятина, и товарный вид уже пропадает», — сказал ювелир, член Союза художников России Владимир Майзель.

Так же и золотая медаль лишь на малую часть состоит из дорогого металла.

По стандартам, установленным Международным олимпийским комитетом, даже золотые медали делаются из серебра минимум 925-й пробы. А то, насколько предыдущие изготовители добросовестно выполняли эти требования, проверили на этом микроскопе, который позволил без разрушения самого металла узнать его структуру и состав.

Интерес к наградам прошлых лет вызвал нынешний скандал с медалями. Исследование провели в Федеральном центре судебной экспертизы при Минюсте. Символы прошлых состязаний предоставила олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

«Так получилось, что думаю, дай-ка я, раз такая пошла история, дай-ка я посмотрю, мои-то из чего. Просто, говорю, чисто любительский вот такой интерес. Это важная очень вещь, которая для спортсмена остается навсегда», — сказала олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

Эксперты выяснили, что состав медалей, которые изготавливали в период с 1996-го по 2004-й, отвечает всем требованиям.

«Мы видим, что на тех медалях, которые Светлана нам предоставила, пайное соединение достаточно крепкое и массивное, и достаточно качественное. Мы не видим каких-то серьезных дефектов в пайке, поэтому здесь пайное соединение достаточно качественное. А на новых там совершенно другая технология», — сказал ведущий государственный судебный эксперт РФЦСЭ им. А. Р. Шляхова при Минюсте РФ Илья Розенблат.

Получается, что раньше действительно было лучше. Эксперты предполагают, что причиной поломки новых медалей могла стать ошибка дизайнеров, которые стремились показать масштаб и единство Олимпийских игр в минималистичном стиле. Видимо, эмоции от их получения тоже должны быть минимальны.

«Не прыгайте в них. Я прыгала от радости, и она сломалась. Вот медаль, вот лента, а вот маленькая деталька, которая должна вставляться в ленту, чтобы удерживать ее в медали. Но она отвалилась», — сказала американская горнолыжница Бризи Джонсон.

Сомнительные решения принимались и для наград в Париже, в которые вмонтировали кусочки металла Эйфелевой башни. Медали некоторых спортсменов начали попросту ржаветь. Что касается Олимпийских игр в Италии, МОК пообещал заменить спортсменам бракованные награды. Но, судя по всему, эти соревнования уже войдут в историю как самые экономные.

