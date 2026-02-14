Названы привычки, которые продлевают жизнь почти на четверть века

MNT: физнагрузки, профилактика и наличие целей в жизни продлевают ее на 24 года

Ученые выяснили, что секрет долголетия кроется не столько в генетике, сколько в ежедневных привычках, сформированных к 40–45 годам. По результатам масштабного исследования, опубликованного в издании Medical News Today, соблюдение нескольких простых правил может подарить человеку дополнительные 24 года жизни.

Психологический фактор и работа мозга

Исследователи подчеркнули, что умственное здоровье напрямую связано с физическим. Поэтому один из главных факторов долголетия — это наличие четкой цели в жизни или хобби. Понимание своего предназначения буквально заставляет организм работать дольше.

Также важно сохранять любопытство и постоянно учиться новому: мозг начинает стареть именно тогда, когда человек теряет интерес к познанию.

Еще один критический момент — социальные связи. Выяснилось, что одиночество и изоляция повышают риск преждевременной смерти на 30%.

Физическая активность и режим

Для тех, кто хочет дожить до 90 лет и дольше, эксперты выделили несколько базовых физических правил. Одних только пеших прогулок недостаточно, поэтому врачи рекомендовали добавлять к активности силовые нагрузки.

Не менее важен качественный сон: регулярный недосып провоцирует серьезные сбои в работе всех систем организма.

Питание также требует коррекции. С замедлением обмена веществ необходимо сокращать количество сахара и переходить на растительную пищу.

Профилактика и образ жизни

Особое внимание ученые уделили управлению стрессом и вредным привычкам. Хроническое нервное напряжение «сжигает» ресурсы организма, поэтому они посоветовали регулярно находить время для отдыха и медитации.

Долгожители, как правило, либо совсем не употребляют алкоголь, либо делают это крайне редко и умеренно.

