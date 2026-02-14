В России запретят списывать плату за подписку с отвязанных карт

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 205 0

Нововведение вступит в силу с 1 марта и ограничит возможности приложений пользоваться сохраненными банковскими реквизитами.

Сервисам запретят автоматически списывать деньги за подписки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат Антропенко: в РФ запретят списывать деньги за подписки с отвязанных карт

В России с 1 марта вступит в силу запрет на самовольное списание средств с банковских карт россиян со стороны онлайн-сервисов и мобильных приложений. Речь идет об автоматической оплате подписок. Если клиент отвязал карту, он не потеряет деньги. Об этом рассказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

«С 1 марта сервисы не смогут списывать деньги за онлайн-подписку с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета. Безусловно, закон поддержит граждан и оградит от всякого рода финансовых уловок», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что нововведения призваны защитить людей от неактуальных и ненужных переплат. Он отметил, что многие пользователи приложений забывают об окончании срока действия подписки и могут долго не замечать, что деньги продолжают списываться автоматически.

По словам Антропенко, каждый четвертый россиянин пользуется теми или иными онлайн-сервисами. И нередко это приводит к неоправданным финансовым потерям. Новый закон исключит подобные риски — продавцы цифровых подписок с 1 марта обязуются предоставить возможность отказаться от использования сохраненных банковских реквизитов и данных электронных платежных средств.

Пользователи приложений регулярно сталкиваются не только с уловками цифровых сервисов, но и с мошенниками, ворующими личные данные. На этот раз аферисты нашли способ превращать телефоны россиян в свои банковские карты. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как они заставляют людей самостоятельно переводить деньги на чужие счета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
Я подарю тебе любовь: какая ты валентинка по знаку зодиака

Последние новости

19:30
Число пострадавших при атаке дронов по поселку в ЛНР увеличилось до 19
19:20
В Олимпийской деревне закончились презервативы из-за празднования Дня влюбленных
19:10
Фильм «Буратино» представили в Русском доме в Берлине
18:59
Бразилия взяла первое «золото» зимних Олимпиад в истории Южной Америки
18:53
В ЛНР развернули оперштаб для ликвидации последствий удара ВСУ по поселку
18:44
Самолет Ан-72 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае

Сейчас читают

«Захватил мое сердце»: Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией и Мадуро
Не единственный: ученые выяснили, сколько раз человек влюбляется за жизнь
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео