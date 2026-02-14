В России запретят списывать плату за подписку с отвязанных карт

Депутат Антропенко: в РФ запретят списывать деньги за подписки с отвязанных карт

В России с 1 марта вступит в силу запрет на самовольное списание средств с банковских карт россиян со стороны онлайн-сервисов и мобильных приложений. Речь идет об автоматической оплате подписок. Если клиент отвязал карту, он не потеряет деньги. Об этом рассказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

«С 1 марта сервисы не смогут списывать деньги за онлайн-подписку с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета. Безусловно, закон поддержит граждан и оградит от всякого рода финансовых уловок», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что нововведения призваны защитить людей от неактуальных и ненужных переплат. Он отметил, что многие пользователи приложений забывают об окончании срока действия подписки и могут долго не замечать, что деньги продолжают списываться автоматически.

По словам Антропенко, каждый четвертый россиянин пользуется теми или иными онлайн-сервисами. И нередко это приводит к неоправданным финансовым потерям. Новый закон исключит подобные риски — продавцы цифровых подписок с 1 марта обязуются предоставить возможность отказаться от использования сохраненных банковских реквизитов и данных электронных платежных средств.

Пользователи приложений регулярно сталкиваются не только с уловками цифровых сервисов, но и с мошенниками, ворующими личные данные. На этот раз аферисты нашли способ превращать телефоны россиян в свои банковские карты. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как они заставляют людей самостоятельно переводить деньги на чужие счета.

