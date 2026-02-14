С серьезными намерениями: на Госуслугах предложили создать сервис знакомств

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 142 0

Новый ресурс мог бы не только помогать в поиске партнера, но и предлагать дополнительные инструменты поддержки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Член ОП Рыбальченко предложил создать сервис для знакомств на Госуслугах

На базе портала Госуслуг предложили создать специальный сервис знакомств, ориентированный на создание семьи. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Я думаю, что лучше всего, если бы сервис для знакомств с целью создания семьи был создан на специальном информационном ресурсе при портале госуслуг «Семья», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, новый ресурс мог бы не только помогать в поиске партнера, но и предлагать дополнительные инструменты поддержки. В частности, речь идет о сервисах медиации семейных конфликтов и консультационной помощи.

Рыбальченко отметил, что платформа могла бы оказывать содействие в создании семьи, в том числе участникам специальной военной операции, однако конкретные механизмы реализации подобных функций пока требуют проработки.

Он добавил, что подобные идеи находят отклик у молодежи, нацеленной на создание семьи. Кроме того, к разработке проекта можно привлечь жен участников СВО, которые смогли бы делиться опытом преодоления психологических трудностей и адаптации после возвращения из зоны боевых действий.

По мнению общественника, запуск такой платформы способствовал бы более осознанному подходу к созданию семей и обеспечил бы необходимую психологическую и консультационную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие анализы следует сдать перед первой близостью с партнером. Врач Юлия Франкевич подчеркнула, что парам следует проходить обследование совместно еще до начала близких отношений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
Я подарю тебе любовь: какая ты валентинка по знаку зодиака

Последние новости

19:30
Число пострадавших при атаке дронов по поселку в ЛНР увеличилось до 19
19:20
В Олимпийской деревне закончились презервативы из-за празднования Дня влюбленных
19:10
Фильм «Буратино» представили в Русском доме в Берлине
18:59
Бразилия взяла первое «золото» зимних Олимпиад в истории Южной Америки
18:53
В ЛНР развернули оперштаб для ликвидации последствий удара ВСУ по поселку
18:44
Самолет Ан-72 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае

Сейчас читают

«Захватил мое сердце»: Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией и Мадуро
Не единственный: ученые выяснили, сколько раз человек влюбляется за жизнь
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео