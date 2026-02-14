Посол в Норвегии заявил о планах НАТО ввести морскую блокаду в отношении России

Страны НАТО разрабатывают планы частичной или полной морской блокады России и фактически переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение». Такое заявление сделал посол России в Норвегии Николай Корчунов в беседе с РИА Новости.

«Страны альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на „казарменное положение“, расставляя повсюду своих „часовых“ (операции НАТО „Балтийский часовой“, „Восточный часовой“, „Арктический часовой“) и ограничивая свободу судоходства в нарушение норм международного права», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что страны блока продолжают планировать меры по ограничению морской деятельности России, включая возможную блокаду.

Как ранее писал 5-tv.ru, в начале недели стало известно о планах НАТО начать операцию «Арктический часовой» в районе Гренландии. Запуск миссии может состояться уже на текущей неделе, когда в Брюсселе соберутся министры обороны стран альянса, сообщало агентство Reuters. Цель операции — усиление разведывательных и военных ресурсов НАТО в Арктике. 11 февраля, стало известно, что миссию запустили.

Посольство России в Копенгагене заявило, что реакция Москвы на операцию НАТО «Арктический часовой» будет соразмерна принятым в альянсе решениям.

