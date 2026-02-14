Посол в Норвегии заявил о планах НАТО ввести морскую блокаду в отношении России

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 136 0

Страны альянса переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение».

Зачем НАТО готовит морскую блокаду России

Фото: Reuters/IMAGO/Udo Herrmann

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Страны НАТО разрабатывают планы частичной или полной морской блокады России и фактически переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение». Такое заявление сделал посол России в Норвегии Николай Корчунов в беседе с РИА Новости.

«Страны альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на „казарменное положение“, расставляя повсюду своих „часовых“ (операции НАТО „Балтийский часовой“, „Восточный часовой“, „Арктический часовой“) и ограничивая свободу судоходства в нарушение норм международного права», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что страны блока продолжают планировать меры по ограничению морской деятельности России, включая возможную блокаду.

Как ранее писал 5-tv.ru, в начале недели стало известно о планах НАТО начать операцию «Арктический часовой» в районе Гренландии. Запуск миссии может состояться уже на текущей неделе, когда в Брюсселе соберутся министры обороны стран альянса, сообщало агентство Reuters. Цель операции — усиление разведывательных и военных ресурсов НАТО в Арктике. 11 февраля, стало известно, что миссию запустили.

Посольство России в Копенгагене заявило, что реакция Москвы на операцию НАТО «Арктический часовой» будет соразмерна принятым в альянсе решениям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
Я подарю тебе любовь: какая ты валентинка по знаку зодиака

Последние новости

19:30
Число пострадавших при атаке дронов по поселку в ЛНР увеличилось до 19
19:20
В Олимпийской деревне закончились презервативы из-за празднования Дня влюбленных
19:10
Фильм «Буратино» представили в Русском доме в Берлине
18:59
Бразилия взяла первое «золото» зимних Олимпиад в истории Южной Америки
18:53
В ЛНР развернули оперштаб для ликвидации последствий удара ВСУ по поселку
18:44
Самолет Ан-72 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае

Сейчас читают

«Захватил мое сердце»: Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией и Мадуро
Не единственный: ученые выяснили, сколько раз человек влюбляется за жизнь
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео