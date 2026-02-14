Мать с четырьмя детьми погибли при пожаре в частном доме в Хабаровском крае

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 124 0

Площадь пожара составила около 80 квадратных метров.

Мать с детьми погибли при пожаре в деревянном доме

Фото: СК РФ

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в поселке Кукан в Хабаровском крае. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

«В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек во время пожара», — отметили в ведомстве.

Возгорание произошло ранним утром в деревянном доме. Погибли женщина и четверо ее детей. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров.

Пожар полностью потушили. На месте продолжили работать специалисты, им предстоит установить все обстоятельства трагедии.

Как ранее писал 5-tv.ru, во Владивостоке в результате пожара в квартире погибли трое детей в возрасте трех, шести и девяти лет. В момент начала возгорания взрослых рядом не было. Пожарным удалось локализовать пламя на площади 30 квадратных метров.

Пожар вспыхнул на седьмом этаже жилой многоэтажки. Уже через несколько минут на месте работали восемь пожарных расчетов, но к самому тушению огня спасатели смогли приступить значительно позже — вся территория перед домом была запаркована автомобилями.

