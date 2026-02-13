Пожарные не могли сразу начать тушить горящий дом во Владивостоке из-за машин

Вся территория перед домом была заставлена автомобилями.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Следственный комитет и прокуратура в Приморье выясняют детали трагедии. Трое детей погибли в огне во Владивостоке. Один из главных вопросов сейчас, как они оказались в горящей квартире без взрослых.

Шанс на спасение, возможно, и был. Однако пожарные потеряли драгоценные минуты, столкнувшись с проблемой.
С места ЧП — корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

«Пожар вспыхнул на седьмом этаже жилой панельной многоэтажки. Уже через несколько минут на месте работали восемь пожарных расчетов, но к самому тушению огня пожарные смогли приступить значительно позже — вся территория перед домом запаркована автомобилями», — рассказал корреспондент.

Еще двух детей удалось спасти из соседних квартир. Всего из задымленного подъезда были эвакуированы шесть человек. Возбуждено уголовное дело.

Как ранее писал 5-tv.ru, вагон электрички загорелся в Калининском районе Санкт-Петербурга. Загорелась неработающая электричка, сотрудники РЖД самостоятельно пытались бороться с огнем до прибытия сотрудников МЧС.

