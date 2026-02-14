«Ни о каких местах не думали»: тренер Урманов о подготовке олимпийского чемпиона Шайдорова

Тренер Урманов рассказал о подготовке олимпийского чемпиона Шайдорова

На тренировках олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова учили не думать о призовых местах. Об этом российский тренер спортсмена Алексей Урманов рассказал 5-tv.ru.

«Я его всегда призывал, и на Олимпиаде, чтобы мы ни о каких местах не думали. В первую очередь — о том, что мы должны сделать», — подчеркнул Урманов.

Тренер признался, что гордится своим подопечным, назвав его спортсменом, «которому можно доверять риски».

«Сегодняшний четверной флип в произвольной программе был очень сырой, мы его мало потренировали. Я очень сильно за это переживал. Будь на его месте другой спортсмен, ни в коем случае не отправил бы его на исполнение. А этому спортсмену доверяю», — заключил Урманов.

Ранее казахстанский фигурист Михаил Шайдоров назвал свою победу в одиночном катании лучшим днем в своей жизни. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Золотая медаль Шайдорова — вторая для Казахстана на зимних Олимпийских играх после многолетнего перерыва. Первую стране принес лыжник Владимир Смирнов — он победил в гонке на 50 километров на соревнованиях в Лиллехаммере (Норвегия) в 1994 году.