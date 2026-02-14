«Лучший день в моей жизни»: казахстанский фигурист Шайдоров о золоте Олимпиады

Фигурист из Казахстана Шайдоров назвал победу на ОИ-2026 незабываемым моментом

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров назвал 13 февраля 2026 года незабываемым и лучшим днем в его жизни — он стал первым олимпийским чемпионом по фигурному катанию в истории своей страны. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru спортсмен признался, что не может подобрать слов, чтобы описать свою радость — это невероятные ощущения.

«Я к этому шел очень долго — начиная с детства. И сегодня я просто хотел насладиться этим образом и сделать все, что я наработал за эти годы. И у меня это получилось. Я не могу описать мои чувства, потому что я просто сделал все, и, видимо, жизнь меня наградила», — сказал Шайдоров.

Фигурист вышел на лед одним из первых в своей группе и сразу установил планку — 291,58 балла от судей. По словам спортсмена, ранний старт оказался для него плюсом, потому что мучительное ожидание перенести действительно трудно — хотелось откатать свою программу как можно скорее.

После Шайдоров наблюдал за успехами своих соперников. Но и в этом эмоциональном испытании он нашел радость. Как отметил фигурист, он искренне болел за каждого, кто выходил на лед.

Помогала ждать результатов и поддержка болельщиков, особенно соотечественников. Зрители не могли усидеть на месте, очень громко приветствовали атлетов, и часть этого тепла от казахстанцев и других спортивных фанатов ощутил Шайдоров.

«Мне кажется, столько флагов Казахстана я никогда в жизни не видел. Это был просто незабываемый, наверное, лучший день моей жизни», — заключил фигурист.

Золотая медаль Шайдорова — вторая для Казахстана на зимних Олимпийских играх после многолетнего перерыва. Первую стране принес лыжник Владимир Смирнов — он победил в гонке на 50 километров на соревнованиях в Лиллехаммере (Норвегия) в 1994 году.

Поначалу главным фаворитом среди фигуристов в этом году был американский спортсмен Илья Малинин. Он одержал победу в произвольной программе в рамках командного турнира, затем стал лучшим в короткой программе индивидуального катания, но произвольную откатал с пятью грубыми ошибками.

Ранее в интервью 5-tv.ru атлет поделился своим разочарованием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.