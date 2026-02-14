В Балтийском море поврежден подводный электрокабель, соединяющий Польшу и Швецию

Евгения Алешина
Линия проходит на протяжении более 200 километров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На дне Балтийского моря поврежден подводный электрокабель, соединяющий Польшу и Швецию. Об этом сообщает госкомпания «Польские электроэнергетические сети».

«Соединение „Польша-Швеция“ временно отключено из-за неисправности», — говорится в сообщении.

В компании указали на отсутствие признаков того, что авария была вызвана целенаправленным действием.

Подводная кабельная линия между Польшей и Швеции проходит на протяжении более 200 километров и может передавать электрический ток мощность 600 МВт при напряжении 450 кВ. Эта линия соединяет электрическую станцию в районе Слупска в Польше со шведской станцией недалеко от Карлсхамна.

Ранее 5-tv.ru писал, что импорт ЕС не в силах обеспечить всю Украину светом. Поставки от европейских союзников совершенно не поменяли ситуацию на юге, в центре и на востоке страны. Более того, в Киеве по-прежнему продолжаются экстренные отключения электроэнергии. 

