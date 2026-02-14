Поздно спохватились: как провести День влюбленных вдвоем, если все столики уже заняты

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 138 0

Совместные тренировки — удобный формат досуга для влюбленных, оставшихся без обеда в ресторане.

Поздно спохватились: как провести День влюбленных вдвоем, если все столики уже заняты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Life.ru рассказал, какие занятия на 14 февраля укрепят отношения

Один из самых романтичных праздников в году — День всех влюбленных — многие пары хотят провести ярко. Но что делать, если готовиться к нему вы начали день в день, и все столики в ресторане, ожидаемо, уже заняты? Life.ru собрал подборку предложений.

По мнению тренера Юрия Аверьянова, совместные тренировки — удобный формат досуга влюбленных, который помогает встроить физическую активность в повседневную жизнь.

Даже небольшие совместные упражнение продолжительностью менее часа несколько раз в неделю помогают укрепить отношения. Аверьянов предлагает парам начать с базовых групповых программ, в которые входит растяжка и легкие кардионагрузки.

Не попадаете в ресторан? Не беда! Еще один вариант досуга — совместная готовка. Это отличный способ провести время вдвоем и укрепить эмоциональную связь. 

Другой нетривиальный способ провести День влюбленных — прогулка на лыжах. Для этого нужно лишь выбрать ближайший парк или лес, где снег еще не превратился в мокрую кашу. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подарках, которые могут разрушить отношения в День влюбленных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
Я подарю тебе любовь: какая ты валентинка по знаку зодиака

Последние новости

19:40
Орбан предрек Европе «век унижения» из-за ее ошибочной политики
19:30
Число пострадавших при атаке дронов по поселку в ЛНР увеличилось до 19
19:20
В Олимпийской деревне закончились презервативы из-за празднования Дня влюбленных
19:10
Фильм «Буратино» представили в Русском доме в Берлине
18:59
Бразилия взяла первое «золото» зимних Олимпиад в истории Южной Америки
18:53
В ЛНР развернули оперштаб для ликвидации последствий удара ВСУ по поселку

Сейчас читают

«Захватил мое сердце»: Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией и Мадуро
Не единственный: ученые выяснили, сколько раз человек влюбляется за жизнь
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео