Bloomberg: МВФ обсудит новый кредит Украине без требования реформ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 75 0

Решение может быть принято уже в конце февраля.

Какую финансовую помощь получит Украина от Европы и МВФ

Фото: © РИА Новости

Международный валютный фонд (МВФ) планирует обсудить новую программу кредитования Украины, которая может стать исключительной по своим условиям. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Киев может получить финансовую помощь без обязательного проведения жестких реформ, таких как изменения в налоговой системе.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, совет директоров МВФ может одобрить выделение восемь миллиардов долларов сроком на четыре года уже на заседании в конце февраля.

Это решение фонда откроет Украине доступ к европейскому финансированию. Речь идет о 90 миллиардах евро (около 106 миллиардов долларов).

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прямо заявил журналистам, что глава Украины Владимир Зеленский должен немедленно активизировать усилия по достижению мира с Россией. Американский лидер добавил, что сейчас сложилась отличная ситуация для завершения конфликта, и Москва заинтересована в урегулировании ситуации.

