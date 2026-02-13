«Должен двигаться»: Трамп призвал Зеленского не упустить шанс на мир

Предстоящие переговоры по урегулированию кризиса на Украине пройдут 17–18 февраля в Женеве.
Фото: Reuters/Kent Nishimura
Трамп: Зеленский должен немедленно начать мирный процесс
Президент Украины Владимир Зеленский должен активнее искать пути к мирному соглашению. Такое заявление сделал глава США Дональд Трамп, общаясь с журналистами.
«Зеленский должен двигаться к миру. Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность. Он должен действовать», — заявил Трамп.
Политик подчеркнул, что сейчас есть отличный шанс для заключения мирного соглашения, и украинскому лидеру необходимо его использовать скорее. Дональд Трамп также отметил, что Москва заинтересована в урегулировании конфликта.
Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров по урегулированию кризиса на Украине пройдет 17–18 февраля в Женеве. Переговорный процесс будет трехсторонним: за стол сядут делегации России, Украины и США. Российскую сторону, как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.
