Путин выразил соболезнования в связи со смертью историка Роя Медведева

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 113 0

Профессиональный путь публициста и его убеждения достойны уважения.

Смерть историка Роя Медведева

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью российского историка Роя Медведева. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой — кончиной Роя Александровича Медведева <…> Светлая память об этом замечательном, неординарном человеке навсегда сохранится в сердцах близких и родных, друзей и коллег», — говорится в сообщении.

Владимир Путин отметил, что профессиональный и жизненный путь Медведева, его приверженность убеждениям и принципам достойны искреннего уважения.

Рой Медведев скончался 13 февраля в возрасте 100 лет. Он был братом российского и британского биолога и писателя Жореса Медведева, который в 2018-м году скончался в Лондоне от сердечного приступа в возрасте 93 лет. Рой Медведев является автором более 40 книг, включая политические биографии и аналитические работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер первый тренер и крестный Овечкина — чемпион мира по хоккею Александр Филиппов. Бывший защитник московского «Динамо», в его составе он стал двукратным обладателем Кубка СССР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
Я подарю тебе любовь: какая ты валентинка по знаку зодиака

Последние новости

19:40
Орбан предрек Европе «век унижения» из-за ее ошибочной политики
19:30
Число пострадавших при атаке дронов по поселку в ЛНР увеличилось до 19
19:20
В Олимпийской деревне закончились презервативы из-за празднования Дня влюбленных
19:10
Фильм «Буратино» представили в Русском доме в Берлине
18:59
Бразилия взяла первое «золото» зимних Олимпиад в истории Южной Америки
18:53
В ЛНР развернули оперштаб для ликвидации последствий удара ВСУ по поселку

Сейчас читают

«Захватил мое сердце»: Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией и Мадуро
Не единственный: ученые выяснили, сколько раз человек влюбляется за жизнь
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео