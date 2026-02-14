Путин выразил соболезнования в связи со смертью историка Роя Медведева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью российского историка Роя Медведева. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой — кончиной Роя Александровича Медведева <…> Светлая память об этом замечательном, неординарном человеке навсегда сохранится в сердцах близких и родных, друзей и коллег», — говорится в сообщении.

Владимир Путин отметил, что профессиональный и жизненный путь Медведева, его приверженность убеждениям и принципам достойны искреннего уважения.

Рой Медведев скончался 13 февраля в возрасте 100 лет. Он был братом российского и британского биолога и писателя Жореса Медведева, который в 2018-м году скончался в Лондоне от сердечного приступа в возрасте 93 лет. Рой Медведев является автором более 40 книг, включая политические биографии и аналитические работы.

