В Домодедовской больнице возросло число пациентов с оспой обезьян

Евгения Алешина
Представители Роспотребнадзора занимаются мониторингом биоматериалов инфицированных пациентов на регулярной основе.

Сколько пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Число пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице выросло до трех

В московской Домодедовской больнице проходят лечение уже три пациента, заболевших оспой обезьян. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения в своем Telegram-канале.

«В настоящее время в Домодедовской больнице продолжают лечение трое пациентов с подтвержденным диагнозом оспа обезьян», — говорят в пресс-службе.

Отмечается, что все заболевшие находятся в «удовлетворительном состоянии» и получают необходимую медицинскую помощь, а после выздоровления и прохождения карантинных мероприятий, все будут выписаны.

Представители Роспотребнадзора занимаются мониторингом биоматериалов инфицированных пациентов на регулярной основе, добавили в пресс-службе больницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что «переносчик» обезьяньей оспы сбежал из больницы в Подмосковье. Он не выходит на связь после того, как привез в больницу заболевшего друга с лихорадкой и температурой под 40. Хотя начиналось все с симптомов обычной простуды. Роспотребнадзор сообщает, что выявил всех, с кем контактировали больные. Туристам стоит быть особенно аккуратными в странах Африки, где и распространяется это заболевание.

