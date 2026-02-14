Россиянка назвала дурой оппонентку в соцсети и получила штраф

Евгения Алешина
Евгения Алешина 78 0

Конфликт произошел в чате, где люди отдают свои вещи даром.

На сколько оштрафовали россиянку за слово дура в перепске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В России суд оштрафовал женщину на три тысячи рублей за оскорбление собеседника в переписке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Составлен административный протокол по статье КоАП РФ „Оскорбление“, назначен штраф», — говорится в сообщении.

Конфликт произошел в чате, где люди отдают свои вещи даром. Администратор беседы внесла одну из пользовательниц в черный список из-за ее назойливого поведения.

«Выкинутая» из чата женщина решила выяснить отношения с обидчицей в личной переписке. В итоге перепалка дошла до того, что женщина стала упрекать администратора в безграмотности.

«Слово „дура“ я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь», — ответила на это администратор.

После этого оскорбленная женщина обратилась в суд.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогера задержали за 200 неоплаченных штрафов. Список из двухсот штрафов, которые числятся за нарушительницей, теперь пополнился новыми. Когда инспекторы остановили машину, выяснилось, что номера поддельные. Кроме того, у хозяйки не оказалось ОСАГО.

