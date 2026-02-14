«Я эгоистка»: Стася Милославская призвала забыть о себе ради близких

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 5 536 0

Актриса уверена, что фильм «История спасения бегемота по имени Красавица» напомнит зрителям, какими качествами должен обладать каждый человек.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Милославская: фильм «Красавица» заставил меня понять, как важно думать о других

На премьере фильма «История спасения бегемота по имени Красавица» актриса Стася Милославская призналась, что сюжет заставил ее задуматься о вещах, которые в современном мире часто отходят на второй план. Об этом она эксклюзивно заявила корреспонденту 5-tv.ru.

По словам Милославской, фильм не пытается никого поучать, но просто напоминает о том, какими качествами должен обладать человек. Актриса отметила, что сегодня люди привыкли думать в первую очередь о себе, и она не исключение.

«Кино больше про человечность, человеческую душу, большое сердце и про то, как важно заботиться о братьях наших меньших. О том, как важно иногда отодвигать свои интересы и комфорт в сторону, когда твоим близким нужна поддержка. Мы живем в такое время, когда все думают только о себе. Я тоже такая, я эгоистка, но иногда нужно свое «я» отодвигать и заботиться о близких», — сказала Стася.

Сюжет фильма «История спасения бегемота по имени Красавица» рассказывает реальную историю Ленинградского зоосада в период блокады. Его сотрудники не думали о том, что могут съесть кого-то из животных, чтобы спасти свою жизнь. Вместо этого они заботились о всех экзотических обитателях, жертвуя своим здоровьем.

Ранее сообщалось, что на премьере кинокартины Стася Милославская привлекла внимание публики своим появлением в сопровождении бойфренда — 23-летнего футболиста Егора Ушакова. Пара выглядела абсолютно счастливой: Стася нежно клала голову на плечо избранника и не скрывала своих чувств.

