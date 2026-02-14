Восемь человек пострадали в аварии с троллейбусом в Энгельсе

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 142 0

В числе получивших травмы — оба водителя транспортных средств.

Что известно об аварии с троллейбусом в Энгельсе

Фото: Telegram/Прокуратура Саратовской области/sarprok

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта и легкового автомобиля произошло в Энгельсе, Саратовская область. Об этом сообщило региональное управление МВД в Telegram-канале.

По данным ведомства, авария случилась возле дома № 6 на улице Максима Горького. Столкнулись троллейбус маршрута № 109 и автомобиль марки Changan.

Предварительно было установлено, что травмы получили восемь человек. В числе пострадавших находятся оба водителя транспортных средств, пассажир легкового автомобиля, а также пять человек, которые сидели в салоне троллейбуса. Их всех доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

К тому же в полиции уточнили, что сотрудники работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

Накануне, 13 февраля, серьезная авария с участием автобуса произошла в Башкирии, где в результате ДТП погибли два человека.

Ранее 5-tv.ru писал о гибели двух человек в ДТП на севере Москвы. При этом автомобиль, в котором передвигались участники аварии, свалился с эстакады.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Гуменник поблагодарил болельщиков после выступления на Олимпийских играх в Италии
15:00
«Неадекватный возраст»: Ирина Дубцова планирует родить еще одного ребенка
14:53
В Челябинской области загадочно пропавшую 19-летнюю девушку нашли мертвой
14:36
В Мурманской области больше сотни автомобилей застряли в пробке
14:16
Умер бывший главный мышелов МИД Великобритании кот Палмерстон
14:00
Ловушка разума: почему человечество никогда не сможет жить «здесь и сейчас»

Сейчас читают

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме в Челябинске
«Пока замуж не собираюсь»: какой мужчина сможет покорить сердце Кати Лель
Вода есть — жизни нет: ученые изменили подход к поиску инопланетян
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео