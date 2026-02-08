Машина свалилась с эстакады: два человека погибли в ДТП на севере Москвы

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Прокуратура САО взяла под контроль установление обстоятельств инцидента.

Мерседес упал с эстакады в Москве — подробности ДТП

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

Два человека погибли в ДТП на севере Москвы

В Москве водитель иномарки не справился с управлением и вылетел с эстакады на внешней стороне МКАД — машина перевернулась, двое находившихся в салоне людей погибли. Подробности инцидента рассказывает прокуратура САО в своем Telegram-канале.

Ведомство взяло установление обстоятельства ДТП под контроль.

«По предварительным данным, на внешней стороне 77 км МКАД водитель автомобиля „Мерседес“ не справился с управлением, совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием и падением с высоты. В результате погибли два человека — водитель и пассажир, находившиеся в автомобиле…» — приводятся подробности инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как виновника ДТП из Иркутска, скрывавшегося от правосудия около пяти лет, задержали при содействии Интерпола. Подозреваемый сбежал не только с места аварии, но и вообще из страны. Жил сначала в Турции, а потом в ЮАР. Теперь ему придется понести ответственность за ДТП.

