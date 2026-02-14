Двух пропавших рыбаков ищут в Азовском море

В акватории Азовского моря ведутся поиски двух рыбаков, исчезнувших несколько дней назад. Об этом Главное управление МЧС по Республике Крым сообщило на официальном сайте.

По информации спасателей, мужчины отправились на рыбалку 12 февраля в районе урочища Насыр Ленинского района и с тех пор не выходили на связь. В ведомстве уточнили, что поисковая операция продолжается.

«Поиски продолжаются», — отметили в сообщении.

К работам привлекли 134 человека, а также задействовали 12 единиц техники. В операции участвуют четыре плавательных средства и беспилотный летательный аппарат, с помощью которого обследуют акваторию и прибрежную зону.

Ранее, писал 5-tv.ru, в МЧС России сообщали о похожем инциденте у побережья Охотского моря. В районе села Стародубское на Сахалине спасателям удалось снять со льдины 43 рыбаков, которых унесло от берега.

Еще один случай произошел 23 января в Сахалинской области. Тогда двоих мужчин, оказавшихся на отколовшейся льдине, также пришлось эвакуировать с привлечением специальной техники из-за сложной ледовой обстановки. Данная операция завершилась благополучно, пострадавших не было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.