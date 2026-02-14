Бразилия взяла первое «золото» зимних Олимпиад в истории Южной Америки

Бразилец впервые в истории выиграл зимнюю Олимпиаду

На Олимпиаде в Милане бразильский горнолыжник Лукас Пинейро Бротен завоевал золотую медаль. Он стал первым в истории чемпионом Игр из Южной Америки.

Бротен одержал победу в слаломе. Его итоговое время — 2 минуты 25 секунд. Бразилец сумел обойти спортсменов из Швейцарии. Марко Одерматт отстал от лидера на 0,58 секунды и занял второе место, а Лоик Мейар стал третьим.

До 2023 года Лукас представлял Норвегию, однако позже решил сменить спортивное гражданство на бразильское. Он родился в интернациональной семье: его отец — норвежец, а мать — бразильянка. Первая крупная победа под новым флагом пришла к нему в ноябре 2025 года на этапе Кубка мира в Финляндии.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Савелий Коростелев на Олимпиаде 2026 года остановился в шаге от медали в скиатлоне. Он занял четвертое место, уступив победителю всего 3,6 секунды. Спортсмен, как и другие российские атлеты, выступает в нейтральном статусе.

