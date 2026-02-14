В ЛНР развернули оперштаб для ликвидации последствий удара ВСУ по поселку

В Луганской Народной Республике (ЛНР) для ликвидации последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) развернули оперативный штаб. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в канале в мессенджере MAX.

По словам Пасечника, в разгар выходного дня несколько беспилотников ВСУ атаковали поселок Центральный Перевальского муниципального округа. Удар пришелся сразу по нескольким улицам.

«Повреждены десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения <...> В муниципальном округе развернут оперативный штаб. Все службы занимаются ликвидацией последствий», — говорится в сообщении главы ЛНР.

Ранее сообщалось, что в ЛНР в результате атаки беспилотников пострадали 15 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, врачи оказывают им необходимую помощь. Медицинские службы продолжают работать на месте и принимать новые обращения от пострадавших.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.