«Это кажется нереальным»: Милославская потрясена историей Ленинградского зоосада

Актриса узнала о блокадном зоопарке только после прочтения сценария.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Милославская: до съемок в «Красавице» я не знала историю блокадного зоосада

На премьере новой драмы «История спасения бегемота по имени Красавица» актриса Стася Милославская эксклюзивно для 5-tv.ru призналась, что до начала работы над проектом даже не догадывалась о подвиге сотрудников Ленинградского зоосада.

Прочитав сценарий, актриса сразу начала изучать исторические справки и архивные фотографии. Больше всего ее поразила самоотверженность людей, которые в условиях суровой блокадной зимы ежедневно вручную таскали воду из Невы для бегемота по кличке Красавица.

«У бегемотов очень тонкая кожа, ее нужно постоянно мыть, иначе она начинает трескаться. Я читала и не могла поверить, что люди действительно это делали в условиях такой суровой зимы. Это кажется нереальным», — поделилась эмоциями Стася Милославская.

Картина режиссера Антона Богданова основана на реальных событиях. Это история о «тихом подвиге», который совершали ленинградцы, спасая обитателей зоосада от голода и холода в период блокады.

Ранее сообщалось, что актер Слава Копейкин во время съемок фильма «История спасения бегемота по имени Красавица» столкнулся с настоящим «хамством». Оказалось, что дерзким обидчиком артиста стала обезьяна по кличке Филя, которая вела себя на площадке как настоящая капризная звезда.

