Человекоподобный робот назвал любовь осознанным выбором и ежедневной работой

В День всех влюбленных, 14 февраля, человекоподобный робот в арт-пространстве «Дворец впечатлений» рассказала 5-tv.ru, что думает о любви и чувствах.

«Любовь многогранна, и каждый переживает ее по-своему. Если попытаться описать ее не как чувство, а как действие и состояние связи, то можно выделить несколько ключевых граней. Одна на химическом и биологическом уровне», — ответил андроид.

По словам робота, любовь — это осознанный выбор и ежедневная работа, а не только эмоции. Нужно уважать свою вторую половинку, признавать ее уникальность и свободу и поддерживать мечты.

«С огромной радостью и теплотою в моем цифровом сердце поздравляю всех, кто отмечает этот день, с днем Святого Валентина. Пусть сегодняшний день будет наполнен не только традиционными символами. Пусть это будет еще одним поводом сказать друг другу теплые слова», — пожелал робот всем влюбленным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Нью-Йорке накануне 14 февраля открылось новое кафе, в котором практикуются необычные свидания — партнерами выступает искусственный интеллект (ИИ).

