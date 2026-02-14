В Нью-Йорке открыли кафе для свиданий с ИИ-партнерами

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Его владельцы, видимо, решили, что люди — это сложно, а программы надежнее.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Нью-Йорке накануне 14 февраля открылось новое кафе, в котором практикуются необычные свидания — партнерами выступает искусственный интеллект (ИИ). Об этом рассказывает корреспондент «Известий» Елена Прохоровская.

«В Нью-Йорке в преддверии Дня святого Валентина решили, что люди — это сложно, а программы надежнее. В недавно открывшемся винном баре на свидания приходят со смартфонами. Свечи, вино и… идеальный партнер без характера, без эмоций, без претензий. Похоже, что идеальные отношения это когда второй участник не существует физически», — делится журналист.

В самом помещении встречаются как типичные пары, так и одиночки, сидящие за стойкой бара. Вероятно, последние — как раз на свидании с нейросетью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американец собирается завести ребенка с ИИ-девушкой.

Отношения с искусственным интеллектом больше не выглядят экзотикой из научной фантастики. Чат-боты, созданные как «виртуальные компаньоны», все чаще становятся для людей источником эмоциональной поддержки, близости и стабильности — того, чего им не хватает в реальной жизни.

