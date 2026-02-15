Набиуллина предрекла массовую доступность ипотеки при снижении инфляции

Ключевое заблуждение, которое владеет умами западных политиков, — то, что Россию можно «додавить» экономически. А пока это не получается — украинцам устами финского президента Стубба предлагается просто воевать дальше. Эдакий скандинавский Борис Джонсон у нас объявился.

Так вот, из Москвы прозвучал вполне четкий сигнал: «Не дождетесь!» — причем от человека, в экономической компетенции которого ни у кого, в том числе на Западе, сомнений нет.

Центробанк пересчитал свой прогноз на грядущие три года, допустил, что цена на нефть будет ниже, чем планировали (примерно на 10 долларов за баррель), и тем не менее имеющихся ресурсов, например, Фонда национального благосостояния, на этот срок точно хватит.

В ФНБ у нас сейчас чуть больше 13 триллионов рублей. Кстати, это даже немного больше, чем до начала СВО. В 2023–2024 годах мы из него усиленно тратили, потом все компенсировали, сведя дебет с кредитом. Да, потеря 10 долларов с барреля — это плохо, но для экономики не смертельно. Повторюсь, это прогноз ЦБ, который традиционно готовится к худшему.

Но собирала журналистов глава ЦБ не для этой информации, а чтобы сообщить об очередном, шестом с лета прошлого года, снижении ключевой ставки. Напомню: это процент, под который сам ЦБ дает деньги банкам, а они уже перераспределяют со своей маржой среди населения. Это значит, что кредиты со временем должны стать доступнее — и для бизнеса, и для людей.

В ЦБ не обещают прямо, что и дальше будут снижать, но обнадеживают завуалированно: мол, по нашему прогнозу, в среднем за год ожидается ставка 13,5–14,5%. Сейчас она 15,5% — это значит, чисто математически, к концу года надо опустить хотя бы до двенадцати с половиной. А это уже дает какой-то «воздух» для того, чтобы можно было реально кредитоваться, брать ипотеку в конце концов.

«Доступность ипотеки — важнейший фактор. Ипотека станет реально массово доступной, когда инфляция устойчиво снизится. По нашему прогнозу, уже в следующем году инфляция должна стабилизироваться вблизи 4%. Конечно, нужно, чтобы прошло время, чтобы эта инфляция была на низком уровне некоторое время, чтобы люди начали верить, что это надолго», — сказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Но что делать тем, кому свое жилье нужно уже сегодня, а не тогда, когда у ЦБ сойдутся нужные цифры? А это прежде всего семьи, в том числе с детьми. Для этого правительство должно разработать свой план.

Во вторник президент подписал пакет поручений. Вот, запомните его служебный номер: приказ № 282. Он предписывает правительству совместно с тем же Центробанком, региональными властями и корпорацией «ДОМ. РФ» до 1 июня придумать, как обеспечить жильем семьи с детьми. Какие есть идеи? Сделать ставку по ипотеке плавающей — в зависимости от количества детей. Большой семье — большая квартира и «маленький» процент. Логично же.

Доплачивать за четвертого ребенка и последующих по 450 тысяч на погашение ипотеки. Сейчас такая программа действует только для третьего ребенка. А вот, пожалуй, самое интересное поручение — проработать вопрос о компенсации аренды жилья семьям, у которых нет собственного. Тема эта не новая, и в некоторых регионах она уже действует, но везде — свои условия: где-то только молодым (до 35 лет) специалистам, где-то — только малоимущим. В общем, нужно какое-то единообразие.

И опять же: по какой схеме — только в специально построенных «государственных» домах или можно будет и у знакомой бабушки снять угол? До 1 июня надо этот вопрос закрыть.