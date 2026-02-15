Куда бежать? Что делать с соседями, которые нарушают санитарные нормы

Дарья Бруданова
Если жильцы постоянно не соблюдают санитарные нормы, то можно обратиться в суд и потребовать их выселения.

Куда россиянам жаловаться на антисанитарию у соседей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Юрист Земскова: за нарушение санитарных норм в квартирах предусмотрен штраф

Жаловаться на соседей, которые разводят антисанитарию, можно в Роспотребнадзор и участковому полиции. Об этом РИА Новости рассказала юрист по недвижимости Галина Земскова.

Если жильцы многоквартирного дома регулярно создают угрозу распространения инфекции, то можно обратиться в суд с требованием принудительного выселения.

По словам Земсковой, не соблюдая санитарные нормы в квартире, человек не просто ведет себя неаккуратно, он нарушает закон.

«Антисанитария нарушает права соседей на комфортные и безопасные условия проживания», — подчеркнула собеседница агентства.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений предусмотрен штраф для граждан до одной тысячи рублей, а для юридических лиц — до 20 тысяч рублей, напомнила юрист.

Если, например, сосед-барахольщик игнорирует требование Жилищного кодекса, то перед тем, как направлять жалобу в Роспотребнадзор, нужно заранее собрать доказательства: фотографии, видео и акт о нарушении санитарных правил от управляющей компании.

