По независящим причинам: Баста отменил концерт в Узбекистане

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Артист вышел на связь с фанатами и объяснил ситуацию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова; 5-tv.ru

Баста не смог прилететь на концерт в Ташкент из-за неисправности самолета

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, перенес концерт в Ташкенте из-за технической неисправности самолета. Артист вышел на связь с поклонниками в соцсетях и объяснил ситуацию.

Из-за неполадок самолет с артистом был вынужден сесть в аэропорту города Алматы в Казахстане.

«Ташкент! К сожалению, из-за технических неполадок наш самолет вернулся в аэропорт Алматы», — написал он в посте.

Концерт был перенесен на 17 февраля и пройдет, как планировалось ранее, в СК «Юнусабад». Баста заверил, что все купленные ранее билеты на 15 число будут действительны на новую дату. Начало концерта — в 20:00.

«Обязательно поделитесь этим постом с теми, с кем собирались пойти на концерт», — попросил артист.

