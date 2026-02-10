«Голосов живых там нет»: Куртукова раскритиковала концерты Кадышевой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 69 0

Певица не стала скрывать своего разочарования.

За что Куртукова раскритиковала концерты Кадышевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Татьяна Куртукова раскритиковала концерты Надежды Кадышевой

Певица Татьяна Куртукова резко высказалась о концертной деятельности народной артистки России Надежды Кадышевой. По словам исполнительницы хита «Матушка», ее разочаровывает формат выступлений, при котором зрителям предлагают не живое исполнение, а шоу, рассчитанное прежде всего на массовое настроение публики.

«Для меня слово „чес“ — не очень хорошее. Потому что я знаю, что они не работают вживую. Голосов живых там нет. Как петь на своем сольном концерте не вживую?» — заявила Куртукова в интервью журналистке Лаура Джугелии.

При этом певица подчеркнула, что в детстве относилась к Кадышевой с большим уважением и восхищалась ее голосом. Она вспоминала старые записи времен учебы в училище имени Ипполитова-Иванова, где Кадышева демонстрировала высокий профессиональный уровень и сильные вокальные данные. Куртукова отметила, что всегда считала ее талантливым человеком.

Однако, по мнению артистки, позже формат работы коллектива «Золотое кольцо» изменился и стал ориентированным на массовую аудиторию. Она считает, что зрители идут на концерты скорее за знакомым настроением и узнаваемыми песнями, а не за качественным живым исполнением, поскольку эти композиции давно закрепились в культурной памяти.

Отдельное недоумение у Куртуковой вызывает то, что значительную часть сольного концерта Кадышевой занимает выступление ее сына. По словам певицы, это вызывает вопросы у публики и оставляет ощущение разочарования, так как зрители ожидают услышать именно сольное выступление главной артистки.

В завершение Куртукова дала понять, что для нее принципиально важно живое пение и честный контакт со зрителем, особенно когда речь идет о сольных концертах и народной музыке, где подлинность исполнения играет ключевую роль.

