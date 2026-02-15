Ребенок провалился в канализационный люк в Саратове

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 144 0

Малолетнего удалось вытащить из западни без помощи спасателей.

Ребенок провалился в канализационный люк в Саратове

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Саратове ребенок упал в канализационный люк, в результате чего получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области в Telegram-канале.

«По предварительным данным, 14 февраля 2026 года на пересечении улиц Ульяновская и Вольская в Саратове ребенок получил травмы в результате падения в канализационный люк», — говорится в публикации прокуратуры.

Прокуратура Октябрьского района начала проверку по установке причин падения ребенка в канализационный люк. Также будут установлены должностные лица, которые не приняли необходимых мер для безопасности граждан.

Ранее сообщалось о том, что ребенок погиб в результате схода снежной массы с крыши крытого хоккейного корта в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел вечером возле крытого хоккейного корта «Штурм». По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Под снежными массами оказались двое детей 2013 года рождения. Спасатели извлекли их из-под завалов, однако один из школьников скончался на месте. Второй ребенок получил травмы. К ликвидации последствий происшествия привлекались 16 человек и шесть единиц техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
«Употреблять ежедневно»: как снизить риск инфаркта при плохой наследственности
7:00
Соблюдаем традиции предков: смысл и название каждого дня Масленицы
6:59
Захарова: призыв Зеленского к травле спортсменов с русскими корнями — истерика
6:38
Потенциальных авиадебоширов будут выявлять до посадки на рейс
6:19
Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
6:00
FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО
«Похоже на алкоголь»: секс перед сном помогает крепче спать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео